Notebooklm adotta un approccio cinematografico ai video di presentazione

Google ha introdotto una nuova funzione in NotebookLM chiamata Cinematic Video Overviews, che consente di trasformare le fonti di informazioni in video narrativi personalizzati. Questa novità si inserisce nell’aggiornamento del software e mira a offrire presentazioni più coinvolgenti attraverso un approccio cinematografico. La funzione utilizza fonti selezionate e le combina in un video con elementi narrativi visivi e audio.

Questo aggiornamento di NotebookLM mette in evidenza i Cinematic Video Overviews, una funzione di Google che trasforma le fonti in video narrativi personalizzati. L'obiettivo è offrire una presentazione delle informazioni più coinvolgente, spostando l'attenzione da una semplice sequenza di diapositive a contenuti video strutturati in base alle fonti disponibili. La tecnologia alla base di questa novità combina tre modelli di IA per generare contenuti audiovisivi su misura: Gemini 3, Nano Banana Pro e Veo 3. Grazie a questa fusione, i Cinematic Video Overviews eseguono numerose scelte riguardo a narrazione, stile visivo e formato, al fine di creare video orientati alle fonti fornite.