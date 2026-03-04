Nordio | Ora o mai più Senza riforma il nostro processo è come una Ferrari con il motore della 500

Il ministro della Giustizia ha affermato che è il momento di intervenire con una riforma, paragonando il sistema giudiziario a una Ferrari con un motore di una 500. Ha sottolineato che se non si approva ora, in condizioni di stabilità e con il supporto della maggioranza, il processo di modernizzazione della giustizia potrebbe subire forti rallentamenti.