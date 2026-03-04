Nordio | Ora o mai più Senza riforma il nostro processo è come una Ferrari con il motore della 500
Il ministro della Giustizia ha affermato che è il momento di intervenire con una riforma, paragonando il sistema giudiziario a una Ferrari con un motore di una 500. Ha sottolineato che se non si approva ora, in condizioni di stabilità e con il supporto della maggioranza, il processo di modernizzazione della giustizia potrebbe subire forti rallentamenti.
“Certamente se non passasse ora, con le condizioni favorevoli che ce la consentano, non ultima la stabilità, ma soprattutto il consenso dei cittadini, questo rallenterebbe di molto la modernizzazione della nostra giustizia”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine dell’incontro a favore del Sì al referendum organizzato dalla Camera Penale di Bari e dall’associazione dei giovani avvocati. Il Guardasigilli, una vita passata in magistratura, è tornato sulla svolta della separazione delle carriere. “È utile perché altrimenti il processo penale collassa, come è collassato, e non funziona più. Perché un processo penale come quello che abbiamo noi, voluto da Vassalli, un processo di modello anglosassone, se non ha la separazione delle carriere, non funziona. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
L’annuncio di Nordio: «Dopo il referendum faremo una riforma del processo penale. Tornerà ai suoi primordi, ispirati a Vassalli»«Quando avremo chiuso la parentesi del referendum, che mi auguro essere confermativa, metteremo subito mano al processo penale che vogliamo riportare...
