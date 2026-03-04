Nordio e il Referendum | Custodia cautelare la prossima sfida

Carlo Nordio ha dichiarato che la riforma della giustizia rappresenta il risultato di una lunga carriera di magistrato e giurista, durante la quale ha scritto sei libri sul tema. In occasione di un intervento pubblico, ha evidenziato come le novità riguardino in particolare la custodia cautelare, definendola una delle prossime sfide da affrontare. La discussione si concentra sugli aspetti della proposta di modifica normativa.

Per Carlo Nordio la riforma della giustizia "è il coronamento di una vita non soltanto di magistrato ma di modesto giurista che su questo argomento ha scritto sei libri". Poi, "dopo la vittoria del sì – spiega – metteremo mano al codice di procedura penale, soprattutto della custodia cautelare. Vogliamo riportarlo al suo originario spirito accusatorio voluto da Vassalli". Il guardasigilli Bari dice che la vittoria del no "frenerebbe la modernizzazione e metterebbe in pericolo la stabilità", mentre la segretaria del Pd Elly Schlein dice no "alla giustizia modello Trump o Orban. E di certo non si migliora mettendola sotto il controllo del governo" e il M5s accusa Giorgia Meloni di "avvelenare i pozzi" dicendo "evidenti bugie" sul No.