Nona edizione da record per il Trofeo Bistrot69 | 110 bikers incantano e danno spettacolo a Casalbordino Lido

La nona edizione del Trofeo Bistrot69 si è conclusa con un record di partecipanti, coinvolgendo 110 bikers che hanno dato vita a uno spettacolo a Casalbordino Lido. L'evento ha attirato un ampio pubblico e ha visto la presenza di numerosi appassionati di mountain bike. La manifestazione si è svolta nel rispetto del programma stabilito, offrendo competizioni e momenti di aggregazione.

Si è chiusa con grande partecipazione la nona edizione del Trofeo Bistrot69, andato in scena a Casalbordino Lido. Un appuntamento fedele alla tradizione, una vera classica di inizio stagione della mountain bike targata Uisp con il suo circuito di riferimento denominato I Sentieri d'Abruzzo. Notevole lo sforzo organizzativo profuso dalla Polisportiva Casalbike e ripagato dalla presenza di circa 110 bikers sulla linea di partenza, intenti ad affrontare un percorso a circuito di 3 giri tra il lido di Casalbordino e le colline circostanti, per complessivi 36 chilometri e più di 600 metri di dislivello. A imporsi nella classifica assoluta è stato Andrea Di Renzo (HG Cycling Team) che ha chiuso con un esiguo margine sul secondo classificato Gianpietro Cinosi (Pro Life Racing Team).