Non solo smog cuore a rischio anche per rumore microplastiche caldo e luci

Ogni anno nel mondo più di 20 milioni di persone muoiono a causa di malattie cardiache, e tra le cause ci sono anche l'inquinamento acustico, luminoso, le microplastiche, i Pfas e i cambiamenti climatici. Questi fattori ambientali, oltre allo smog, contribuiscono a mettere sotto stress il cuore, coinvolgendo più di 5,5 milioni di decessi annuali. La combinazione di questi elementi rappresenta un rischio crescente per la salute cardiovascolare.

Non solo smog: anche inquinamento acustico e luminoso, plastica, Pfas e cambiamenti climatici fanno male al cuore e causano, tutti insieme, oltre 5,5 milioni degli oltre 20 milioni di decessi per malattie cardiache che si verificano ogni anno nel mondo. In questo scenario un nuovo documento di consenso della European Society of Cardiology.

Inquinamento, rumore, luce, microplastiche e Pfas: il cocktail tossico per il cuore

