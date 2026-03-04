Non solo Gran Premio MiMo e Rally | tutti gli appuntamenti del 2026 in Autodromo

Nel 2026, l’Autodromo ospiterà diversi eventi oltre al Gran Premio di Formula 1, tra cui MiMo e rally. È stato annunciato il calendario completo delle manifestazioni previste nel circuito, che vedrà diverse competizioni motoristiche durante l’anno. La presentazione del programma si è svolta di recente, svelando le date e le tipologie di eventi che si svolgeranno nel Tempio della Velocità.

In Autodromo iniziano a rombare i motori, ma non solo per il grande evento della Formula 1. È stato presentato il nuovo calendario degli eventi in programma nel 2026 nel Tempio della Velocità. La stagione prenderà il via il 26 marzo con il prologo della Milano-Sanremo, gara di regolarità di grande fascino riservata alle auto storiche. Nel celebre impianto brianzolo si terranno le verifiche tecniche e sportive e le prime speciali, il cui percorso comprenderà anche l’iconico Anello Alta Velocità.Dal 30 aprile al 2 maggio ritornerà il Porsche Club Suisse, mentre a fine maggio saranno i grandi protagonisti del panorama GT a dare spettacolo sul leggendario circuito brianzolo: il 28 maggio si svolgeranno infatti i test ufficiali in vista del prestigioso GT World Challenge Powered by AWS, previsto dal 29 al 31 maggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Gran Galà all’Autodromo. Tutti a ballare nel paddockIl tempio della velocità accende i riflettori, e questa volta non per un evento motoristico.

Run for Life, il Gran Premio della beneficenza all’Autodromo: il mondo va di corsaMonza, 25 febbraio 2026 – Nel Tempio della velocità, l’8 marzo il rombo dei motori lascerà il posto all’energia dei passi e dei cuori.

