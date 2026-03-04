Non solo Gran Premio MiMo e Rally | tutti gli appuntamenti del 2026 in Autodromo

In Autodromo sono stati annunciati tutti gli appuntamenti previsti per il 2026, tra cui il Gran Premio di Formula 1, le gare di rally e gli eventi dedicati a MiMo. Il calendario include diverse manifestazioni che si svolgeranno nel corso dell’anno nel circuito, che si prepara ad accogliere appassionati e partecipanti di vari settori motoristici. La presentazione ufficiale degli eventi è avvenuta recentemente nel Tempio della Velocità.

In Autodromo iniziano a rombare i motori, ma non solo per il grande evento della Formula 1. È stato presentato il nuovo calendario degli eventi in programma nel 2026 nel Tempio della Velocità. La stagione prenderà il via il 26 marzo con il prologo della Milano-Sanremo, gara di regolarità di grande fascino riservata alle auto storiche. Nel celebre impianto brianzolo si terranno le verifiche tecniche e sportive e le prime speciali, il cui percorso comprenderà anche l’iconico Anello Alta Velocità.Dal 30 aprile al 2 maggio ritornerà il Porsche Club Suisse, mentre a fine maggio saranno i grandi protagonisti del panorama GT a dare spettacolo sul leggendario circuito brianzolo: il 28 maggio si svolgeranno infatti i test ufficiali in vista del prestigioso GT World Challenge Powered by AWS, previsto dal 29 al 31 maggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

