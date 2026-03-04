In Autodromo sono stati annunciati tutti gli appuntamenti previsti per il 2026, tra cui il Gran Premio di Formula 1, le gare di rally e gli eventi dedicati a MiMo. Il calendario include diverse manifestazioni che si svolgeranno nel corso dell’anno nel circuito, che si prepara ad accogliere appassionati e partecipanti di vari settori motoristici. La presentazione ufficiale degli eventi è avvenuta recentemente nel Tempio della Velocità.

In Autodromo iniziano a rombare i motori, ma non solo per il grande evento della Formula 1. È stato presentato il nuovo calendario degli eventi in programma nel 2026 nel Tempio della Velocità. La stagione prenderà il via il 26 marzo con il prologo della Milano-Sanremo, gara di regolarità di grande fascino riservata alle auto storiche. Nel celebre impianto brianzolo si terranno le verifiche tecniche e sportive e le prime speciali, il cui percorso comprenderà anche l’iconico Anello Alta Velocità.Dal 30 aprile al 2 maggio ritornerà il Porsche Club Suisse, mentre a fine maggio saranno i grandi protagonisti del panorama GT a dare spettacolo sul leggendario circuito brianzolo: il 28 maggio si svolgeranno infatti i test ufficiali in vista del prestigioso GT World Challenge Powered by AWS, previsto dal 29 al 31 maggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Gran Galà all’Autodromo. Tutti a ballare nel paddockIl tempio della velocità accende i riflettori, e questa volta non per un evento motoristico.

Una raccolta di contenuti su Gran Premio.

Temi più discussi: Non solo Gran Premio, MiMo e Rally: tutti gli appuntamenti del 2026 in Autodromo; Gran Premio e non solo: tutte le gare del 2026 in Autodromo; L’Autodromo di Imola hub strategico della Motor Valley; Pininfarina firma il trofeo del Gp di Spagna 2026 a Madrid. Ispirato alla curva Monumental sarà sollevato dal vincitore il 13 settembre.

Gran Premio e non solo: tutte le gare del 2026 in AutodromoGran Premio e non solo: tutte le gare del 2026 in Autodromo. Tra auto storiche, test, gare podistiche e competizioni ciclistiche, riparte la stagione sull'asfalto del Tempio della Velocità ... primamonza.it

Il Gran Premio di Imola vuole correre ancoraImola non si rassegna. Sa bene che sarà difficile continuare a ospitare un Gran premio di Formula 1 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ma non vuole sventolare bandiera bianca neppure dopo le ultime ... ilfoglio.it

"Il rinnovo della sponsorizzazione della Maglia Azzurra del Gran Premio della Montagna conferma un impegno che per Banca Mediolanum ha un valore strategico e identitario." Con queste parole Massimo Doris, Amministratore Delegato di Banca Medi - facebook.com facebook

#MotoGP Una decisione inerente la disputa del Gran Premio MotoGP del Qatar attualmente in programma nel fine settimana dal 10 al 12 aprile prossimi verrà presa entro e non oltre la partenza per Goiania. Questo per consentire di organizzare, nelle giuste t x.com