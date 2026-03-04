Non solo dame | volti mani e cuore in Giostra La mostra

Sabato 7 marzo alle 16 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Non solo dame: volti, mani e cuore in Giostra”, organizzata dall’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche – Giostra del Saracino. L’evento si inserisce nelle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna e presenta immagini che ritraggono diversi aspetti della tradizione della Giostra, mettendo in evidenza volti e dettagli delle persone coinvolte.

La mostra vedrà esposte immagini di repertorio provenienti dal Centro di Documentazione della Giostra del Saracino e scatti attuali arrivati da appassionati e quartieristi ai quali va il ringraziamento del Comune di Arezzo. Un grazie particolare al Fotoclub La Chimera da cui sono arrivate preziose memorie storiche del passato che sarà possibile scoprire osservando l'esposizione. Questa edizione della mostra, nell'anno in cui ricorrono le 150 edizioni della Giostra, vuole essere anche un modo per ripercorrere, decennio dopo decennio, le varie epoche storiche del Saracino, si potranno quindi trovare in mostra scatti di ogni epoca dagli anni '30 in poi.