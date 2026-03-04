non seguiva le regole ma le faceva

Gabriele Semeraro, musicista, ha realizzato vari tributi e arrangiamenti orchestrali dedicati a Lucio Dalla, il cantautore associato a Bologna. Semeraro non si è limitato a seguire le regole nel suo lavoro, ma le ha create lui stesso, riflettendo l’identità musicale di Dalla. La sua attività si concentra sulla reinterpretazione delle opere del cantautore, con un approccio originale e personale.

"Non ha seguito mai nessuna regola, le ha fatte. Lucio Dalla è Bologna". Gabriele Semeraro è un musicista che ha eseguito diversi tributi e arrangiamenti orchestrali dedicati al cantautore. In che modo la musica del ‘maestro’ influenza il suo modo di interpretare e suonare? "Dalla non seguiva le regole, le faceva. Lui prendeva spunto da ogni genere e poi lo metteva nella forma della canzone leggera italiana. Era affascinante questa sua divergenza nel fare le regole, per poi cancellarle. Un genio. Grazie a lui faccio musica in maniera libera". Un esempio? "Nei diversi tributi in cui ho suonato Dalla, la cosa più difficile è stata spingere gli artisti a cantare i suoi brani in maniera totalmente diversa, ma nello spirito con cui Dalla si approcciava agli arrangiamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

