Non fu lui la talpa di Olivieri | assolto maresciallo della guardia di finanza

Il Tribunale di Bari ha assolto il maresciallo della guardia di finanza Antonio Cretì, 51 anni, dall’accusa di aver rivelato un segreto istruttorio nell’ambito dell’inchiesta “Codice Interno”. La vicenda riguardava presunti rapporti tra criminalità e politica nel capoluogo pugliese, ma il giudice ha stabilito che non ci sono prove a suo carico per questa accusa.

Il Tribunale di Bari ha assolto il sottufficiale Antonio Cretì dall’accusa di rivelazione di segreto istruttorio nell'ambito dell'inchiesta "Codice Interno": la Procura aveva chiesto una condanna a un anno La sentenza è stata pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Giuseppe Perrelli con la formula “perché il fatto non sussiste”. Secondo l’accusa, il militare avrebbe potuto rivelare informazioni riservate all’ex consigliere regionale Giacomo Olivieri, coinvolto nell’indagine. Per il sottufficiale la Procura aveva chiesto una condanna a un anno. Il maresciallo era finito a processo dopo la decisione del gip di disporre il giudizio nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

