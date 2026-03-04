A Nola, centinaia di persone si sono raccolte in piazza Duomo per partecipare ai funerali di Domenico Caliendo, il bambino di due anni deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. Durante la cerimonia, la presidente del Consiglio ha abbracciato la madre del bambino. La folla si è stretta intorno alla famiglia in un clima di grande commozione.

Centinaia di persone si sono radunate oggi pomeriggio in piazza Duomo a Nola per dare l’ultimo saluto a Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. In molti stringevano una t-shirt bianca con la foto del bimbo mentre abbraccia il suo peluche a forma di cuore e la scritta “Il nostro guerriero”. Per consentire il passaggio del carro funebre e garantire la sicurezza, la strada è stata transennata. Oltre le barriere, una folla silenziosa ha accolto il feretro bianco tra applausi e lacrime, gli stessi che hanno accompagnato l’ingresso in chiesa della bara, portata a spalla anche dal padre Antonio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nola, folla ai funerali di Domenico. Meloni abbraccia la madre del bimbo

Folla al Duomo di Nola per il piccolo Domenico: premier Meloni abbraccia i genitoriUna folla silenziosa e commossa si è raccolta oggi a Nola per stringersi attorno a Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo.

"Il nostro guerriero", folla a Nola ai funerali di Domenico (video)Tanti mazzi di fiori sono stati sistemati davanti all’ingresso della chiesa, mentre alcune persone indossano una maglia bianca con il volto di...

Aggiornamenti e notizie su Nola folla ai funerali di Domenico....

Temi più discussi: Oggi l'addio a Domenico, attesa la premier Meloni; Piccolo Domenico, il cuore espiantato era sano. Oggi a Nola i funerali del bimbo; I funerali del piccolo Domenico Caliendo domani mercoledì 4 marzo al Duomo di Nola; Sanremo 2026, Sal Da Vinci in lacrime alla fine della sua esibizione: standing ovation all'Ariston.

Funerali del piccolo Domenico Caliendo al Duomo di Nola, abbraccio tra Giorgia Meloni e la madre PatriziaFolla ai funerali di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto dopo un trapianto con un cuore bruciato: si attende la premier Giorgia Meloni ... virgilio.it

La mamma di Domenico ai funerali: Ci sta abbracciando tutti. Il vescovo: Avanti con le donazioni. Anche Meloni in chiesaFiume di gente a Nola per l’addio al bimbo con il cuore ‘bruciato’. Le urla all’uscita del feretro: Giustizia, giustizia. Mons Marino: Donare gli organi è gesto di grande amore, continuiamo a crede ... quotidiano.net

La premier Giorgia Meloni è giunta nella cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo. Ad accoglierla il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Giunta in chiesa la premier ha salutato i genitori del piccolo Domenico per poi prendere posto accanto facebook

Più di mille persone a Nola per l'ultimo saluto a #DomenicoCaliendo, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio scorso a seguito del trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli x.com