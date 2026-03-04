Noi siamo ancora qui | la voce di BigMama bloccata a Dubai durante la crisi in Medio Oriente

Una giovane di San Michele di Serino, in provincia di Avellino, ha scritto su Instagram: «Noi siamo ancora qui». La frase è stata pubblicata mentre BigMama si trovava bloccata a Dubai durante la crisi in Medio Oriente. La ragazza ha condiviso quelle parole senza ulteriori commenti, in un momento di incertezza legato alla situazione internazionale.

Cinque sillabe. Le ha scritte su Instagram una ragazza di San Michele di Serino, un paese in provincia di Avellino che in pochi conoscono. Si chiama Marianna Mammone, ma tutti la conoscono come BigMama, fa la cantante, ed è bloccata a Dubai da giorni, insieme ad altri italiani, mentre sopra la sua testa passano i missili. Era partita dalle Maldive. Il volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Le hanno detto di attendere in hotel, di fare attenzione. Lei ha aspettato, come si fa quando non si ha altra scelta. Poi ha preso il telefono, si è messa davanti alla telecamera e ha pianto. «Voglio solo tornare a casa», ha detto. Non è una frase retorica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

BigMama bloccata a Dubai a causa della crisi mediorientale: la solidarietà di San Michele di Serino

BigMama ancora bloccata a Dubai, gli aggiornamenti: "Non abbiamo chiuso occhio, voglio tornare a casa"

