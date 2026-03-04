Noi e il lupo il decalogo degli esperti | Ecco come la convivenza è possibile

Il museo civico di storia naturale invita alla conferenza presentata da Carlo Vecchioli dal titolo "Il lupo - Convivenza possibile". L’incontro, a cura dell’associazione Amici del museo di storia naturale, con il sostegno di Macerata Musei e del Comune si terrà dopodomani alle 16.30 nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. Interverranno gli esperti Jacopo Angelini e Roberto Bartoloni. Risale a domenica è l’ultimo avvistamento di lupi in zona Collevario e sempre più frequentemente vengono fatte segnalazioni nel Maceratese a cui seguono, in tutta la regione, ordinanze messe in atto dai Comuni. Medico di professione e naturalista per passione, Carlo Vecchioli da decenni posiziona foto trappole in zone impervie dei Sibillini per studiare i comportamenti di animali selvatici, dal capriolo al gatto selvatico, dallo sparviere al lupo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

