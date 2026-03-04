no sal da vinci non ha vinto grazie alla sala stampa

Sal Da Vinci non ha ottenuto la vittoria grazie alla Sala Stampa, poiché l’esito è stato determinato dal televoto. Fin dall’inizio, il pubblico ha premiato la sua canzone con un sostegno costante, portandolo avanti nella classifica. Anche durante la rimonta di Sayf, il televoto ha mantenuto il suo favore per Sal Da Vinci, influenzando l’esito finale della competizione.

Partiamo da una certezza: a Sanremo nessun voto si disperde, ma in varie proporzioni viene cumulato fino alla cinquina finale e oltre, da un lato per premiare il percorso complessivo di un concorrente - dal martedì al sabato - e dall’altro per non rendere inutili sul più bello i voti espressi, specie quelli del pubblico da casa, che paga per inviarli. I risultati finali della top 5, dunque, non sono solo quelli decisi nel quarto d’ora in cui è aperta l’ultima votazione, ma comprendono tutti i vari momenti, a parte la serata delle Cover. Cominciamo dalla prima, in cui votava la Sala Stampa, Web e Tv: d'ora in poi la chiameremo Sala Stampa, è una delle tre componenti della giuria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Festival di Sanremo 2026: ha vinto Sal da Vinci Settantaseiesima edizione, disapprovazione e fischi per il penalizzante quarto posto di Arisa e il nono di Serena Brancale che vince premi sala stampa e socialIl festival della canzone italiana è stato vinto da "Per sempre sì" interpretata da Sal da Vinci.

Sanremo 2026 | Tutta l’energia di Sal Da Vinci nella conferenza dalla Sala Stampa Rai

Le bocciature di Sal Da Vinci e Ditonellapiaga fanno discutere il pubblico, ecco cosa ha rivelato Carlo Conti sulle due rivelazioni di questo Sanremo 2026.

La vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 non è un incidente ma il segnale di una restaurazione emotiva nel pop italiano.

