No al Ddl Buongiorno Corteo rumoroso per la Giornata internazionale della Donna

Per la Giornata internazionale della Donna, un corteo colorato e rumoroso si è svolto domenica 8 marzo in provincia di Arezzo. L’associazione Pronto Donna, che gestisce l’unico centro antiviolenza della zona, ha organizzato l’evento, coinvolgendo molte persone in una manifestazione che si è svolta lungo le strade della città. La manifestazione ha espresso un messaggio di protesta e di solidarietà.

L'associazione Pronto Donna, che gestisce l'unico centro antiviolenza della provincia di Arezzo, organizza per domenica 8 marzo un grande corteo, festoso, rumoroso e colorato. L'occasione è quella della Giornata Internazionale della Donna che unisce, anche in questo caso, le persone e le organizzazioni del territorio aretino impegnate nella difesa dei diritti delle donne e nel contrasto all'arretramento della società tutta. L'appuntamento, al quale stanno aderendo tante realtà aretine, è fissato per le 15 con partenza da Piazza San Jacopo, nel centro di Arezzo. Il corteo si snoderà poi lungo Corso Italia, transiterà in Piazza San Francesco, Guido Monaco, via Roma e di nuovo in Piazza San Jacopo.