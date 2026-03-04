No a diventare contenitori di sabbie delle Marche

"San Benedetto non può diventare il contenitore delle sabbie degli altri porti marchigiani". Il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Piergallini ha presentato un'interpellanza alla Regione Marche contro la realizzazione di una seconda vasca di colmata nel porto di San Benedetto del Tronto, opera da oltre 40.000 metri quadrati destinata allo stoccaggio dei materiali dragati dai fondali. L'iniziativa si inserisce in un clima di crescente opposizione civica e politica, che ha già portato alla raccolta di oltre 1.500 firme contro il progetto. Con la caduta dell'amministrazione comunale guidata da Antonio Spazzafumo, l'iter è attualmente sospeso in attesa dell'elezione del nuovo sindaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "No a diventare contenitori di sabbie delle Marche"