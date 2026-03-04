Nissan X-Trail 25 anni di storia e oltre 8 milioni di unità vendute nel mondo

Nel 2026 la Nissan X-Trail celebra i 25 anni dal suo debutto sul mercato. Il modello è stato introdotto per la prima volta nel 2001 e attualmente si trova alla quarta generazione. Nel corso di questi anni sono state vendute oltre 8 milioni di unità in tutto il mondo.

Nel 2026 Nissan X-Trail raggiunge i 25 anni dal lancio commerciale. Presentato nel 2001, il modello è arrivato alla quarta generazione e ha superato complessivamente gli 8 milioni di unità vendute a livello globale. Nato come suv compatto con vocazione fuoristradistica, nel tempo si è evoluto in un crossover hi-tech, mantenendo come elementi distintivi robustezza e versatilità. Il nome richiama le caratteristiche del modello: la “X” rimanda alle attività estreme, mentre “Trail” indica la capacità di affrontare percorsi di diversa difficoltà. Al momento del debutto, Nissan lo propose come alternativa ai tradizionali fuoristrada a trazione integrale, puntando su consumi più contenuti, maggiore maneggevolezza e un posizionamento di prezzo competitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

