Fratelli d’Italia ha annunciato di essere soddisfatta dopo il ritiro del progetto del grande parco eolico Monte Còmero, previsto nel territorio comunale di Verghereto. La decisione è arrivata a seguito delle proteste dei cittadini, che si sono opposti all’installazione delle turbine. La posizione del partito si basa sulla vittoria degli abitanti locali contro il progetto.

Anche Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per il ritiro del progetto del megaparco eolico Monte Còmero, in territorio comunale di Verghereto. Soddisfazione da parte del partito di Giorgia Meloni, in quanto "è stata ascoltata la nostra opposizione e quella dei cittadini". Esordisce così una nota di Fratelli d’Italia Valle Savio, a firma di Cesare Polidori coordinatore FdI per la Valle del Savio (nella foto), Filippo Lanzi coordinatore Circolo FdI Bagno di Romagna e Marco Bardeschi coordinatore del Circolo di FdI a Verghereto, che poi aggiungono: "Il progetto per la realizzazione del parco eolico sul Monte Còmero, che avrebbe previsto l’installazione di sei aerogeneratori alti circa duecento metri, fra Verghereto e Bagno di Romagna, è stato ritirato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Niente parco eolico, FdI: "Hanno vinto i cittadini"

