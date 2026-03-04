Niente da fare per Lampedusa | la Capitale italiana del mare 2026 è Ravenna

Durante la cerimonia di proclamazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma, Ravenna è stata ufficialmente annunciata come la Capitale italiana del mare 2026, sbaragliando le altre candidature, tra cui quella di Lampedusa. Nonostante le speranze dell’isola, la decisione è ricaduta sulla città emiliana, che ha ottenuto il riconoscimento durante l’evento conclusivo.

Niente da fare. È Ravenna la Capitale italiana del mare 2026. Fino all'ultimo, nella sala monumentale della Presidenza del Consiglio dei ministri a Roma dove s'è tenuta la cerimonia di proclamazione, Lampedusa ci ha sperato. Nonostante, nel corso delle ultime settimane, si faceva sempre più forte l'eventualità che venissero insignite Cagliari o Gaeta, le Pelagie - con in testa il sindaco Filippo Mannino - miravano a centrare, dopo che sono state regolarmente candidate e con un importante dossier a supporto, l'ambizioso obiettivo. Così non è stato. Purtroppo. Ad annunciare la città Capitale italiana del mare 2026 è stato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare: Nello Musumeci. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Sarà Ravenna la Capitale Italiana del Mare 2026: l'annuncio ufficiale

Leggi anche: ’Capitale italiana del mare 2026’ . Ravenna ci crede e si candida

Una raccolta di contenuti su Niente da.

Temi più discussi: Calcio: vince il Trestina, niente da fare per il Sansepolcro; Niente da fare per le pumine, ma non è tutto da buttare; Niente da fare per il Bellinzona contro l’Yverdon; Niente da fare per i giallorossi, il Como cala il tris contro il Lecce: il match finisce 3-1.

Napoli, niente da fare per Anguissa: salta il VeronaIn casa Napoli si prepara la sfida contro il Verona, match cruciale per gli azzurri che hanno bisogno di mettere fieno in cascina sotto il punto di vista dei punti e devono prontamente dimenticare qua ... fantacalcio.it

Niente da fare per il Bellinzona contro l’YverdonAlla disperata ricerca di punti per avvicinare la salvezza, il Bellinzona è stato battuto al Comunale per 4-0 dall’Yverdon ed è incappato nella terza sconfitta consecutiva. E se il compito contro i vo ... rsi.ch

Colpo di scena nel programma Artemis: niente allunaggio con Artemis III. La NASA cambia piano e rimanda lo sbarco, puntando prima a test cruciali in orbita terrestre. Obiettivo Tornare sulla Luna con missioni regolari dal 2028. E Gateway intanto sparisce. S facebook