Nidi e servizi per la prima infanzia situazione critica in Calabria | ultima in Italia

Il report Istat sull’anno educativo 20232024 evidenzia come la Calabria abbia la percentuale più bassa di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia in Italia. La regione presenta una carenza significativa di strutture dedicate ai più piccoli rispetto ad altre aree del paese. Questa condizione si riflette in dati concreti relativi all’offerta di servizi e alla disponibilità di posti.

I dati del report Istat. Per il presidente Venditti del Forum Famiglie Calabria: "Così non si aiuta il futuro dei nostri bambini e delle giovani coppie" Il report Istat sui nidi e i servizi integrativi per la prima infanzia, anno educativo 20232024, fotografa, ancora una volta, una situazione estremamente critica per la Calabria. Secondo i dati Istat, la spesa media comunale in Italia per i servizi educativi 0-3 anni è di 1.183 euro all’anno per bambino. Un investimento importante. Ma non uguale per tutti. La differenza territoriale è enorme: 3.314 euro nella provincia di Trento ma solo 234 euro in Calabria. Il sistema comunale riesce a raggiungere solo il 5,9% dei bambini residenti, la quota più bassa del Paese. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Nidi e servizi per l’infanzia, Forum Famiglie: Calabria ultima in Italia per investimenti e coperturaSecondo il report Istat 2023-2024 la Calabria resta ultima in Italia per nidi e servizi 0-3 anni. Il Forum Famiglie chiede più investimenti e servizi per sostenere natalità e famiglie. catanzaroinforma.it

Nidi e servizi per la prima infanzia, Forum Famiglie: ‘Calabria ultima in Italia’La differenza territoriale è enorme: 3.314 € nella Provincia di Trento ma solo 234 € in Calabria. Il sistema comunale riesce a raggiungere solo il 5,9% dei bambini residenti, la quota più bassa del P ... citynow.it

