Nicolussi Caviglia | Seguite il cuore e accettate i sacrifici

Nicolussi Caviglia ha partecipato alla rubrica “Gialloblu Youth Reporters”, rispondendo alle domande dei giovani giornalisti. Durante l’intervista ha invitato a seguire il cuore e a essere pronti a fare sacrifici per raggiungere gli obiettivi. La sua presenza ha portato un momento di confronto diretto con i bambini, che hanno avuto l’opportunità di ascoltare le sue risposte.

Al Mutti Training Center 25 bambini di Collecchio intervistano il centrocampista gialloblù: consigli, emozioni e retroscena tra campo, carriera e sogni È tornato l'appuntamento con la rubrica "Gialloblu Youth Reporters" e questa volta a rispondere alle domande dei piccoli giornalisti è stato Hans Nicolussi Caviglia. Al Mutti Training Center, 25 bambini classe 2015 della società "Il Cervo" di Collecchio hanno vissuto una giornata speciale, tra curiosità, emozioni e domande rivolte al centrocampista del Parma. Tra i temi principali, i consigli per chi sogna di diventare calciatore: "Bisogna seguire la propria passione e quello che dice il cuore.