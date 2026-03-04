Nicole Kidman ha partecipato alla prima newyorkese del film Scarpetta indossando un cappotto leopardato di Chanel, scelto per evidenziare un look di stile contemporaneo. La scena si è svolta in un ambiente cittadino, con la attrice che si è presentata con un outfit elegante e di tendenza, attirando l’attenzione sul suo abbigliamento. La scelta del cappotto animalier è stata al centro dell’evento.

Nicole Kidman ha scelto il glamour contemporaneo per la prima newyorkese del film Scarpetta, con un look Chanel che mette in risalto il cappotto animalier, trend del momento. Per l’occasione, l’attrice ha indossato un capospalla leopardato in tweed parte della collezione Métiers d’Art 2026. Il motivo reinterpreta la tendenza di stagione con un linguaggio sofisticato e couture. Il capospalla è stato abbinato a décolleté con tacco scultoreo e accessori calibrati, mentre la linea fluida e strutturata del capo ha creato un contrasto elegante con il resto dell’outfit. L’interno rosso del cappotto ha offerto un accento cromatico sorprendente, conferendo profondità e dinamicità alla silhouette. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nicole Kidman ha scelto il glamour contemporaneo per la prima newyorkese del film Scarpetta, con un cappotto leopardato di Chanel

‘Scarpetta’: arriva su Prime Video la serie con Nicole KidmanNicole Kidman in Scarpetta interpreta una brillante medico legale, ormai fuori dai giochi, alla quale però viene data una seconda possibilità.

"Scarpetta", il trailer ufficiale della nuova serie con Nicole Kidman dai libri di Patricia CornwellDopo anni di attesa sta finalmente per arrivare su Prime Video la nuova serie Scarpetta, con Nicole Kidman che (dopo The Perfect Couple su Netflix),...

