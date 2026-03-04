Nicola Colaianni investito dal bus Amtab in piazza Moro | giovedì l' autopsia indagato l' autista

Domani mattina, giovedì 5 marzo, sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Nicola Colaianni, un uomo di 66 anni deceduto dopo essere stato investito da un autobus Amtab in piazza Moro, davanti alla stazione centrale di Bari. L’autista dell’autobus è stato iscritto nel registro degli indagati in relazione all’incidente avvenuto nei giorni scorsi.

Il 66enne Nicola Colaianni era stato travolto da un autobus in retromarcia davanti alla stazione centrale di Bari il 27 febbraio scorso. I funerali si terranno sabato 7 marzo La tragedia si è verificata nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio, intorno alle 17.45. L’uomo stava passeggiando quando è stato travolto da un autobus che stava effettuando una manovra di retromarcia nella piazza. Sull’accaduto indaga la Procura della Repubblica di Bari, con il sostituto procuratore Baldo Pisani, che ha aperto un fascicolo per chiarire la dinamica dell’investimento. Per l’episodio risulta indagato l’autista del mezzo, un uomo di 65 anni residente a Triggiano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

