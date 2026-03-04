Saliou Niang ha recentemente mostrato una progressione evidente nelle sue prestazioni, distinguendosi sia con la maglia della nazionale italiana che nel campionato di club. La sua presenza in campo e le sue qualità hanno attirato l’attenzione di diversi osservatori, compresi i rappresentanti del Real Madrid, che ora seguono con interesse le sue evoluzioni. La sua figura è al centro di discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

La recente performance internazionale di Saliou Niang ha evidenziato una crescita significativa, con un impatto concreto sia in azzurro sia in club. L’attenzione generale è rivolta alla sua capacità di coniugare presenza fisica, energia e lettura del gioco in contesti importanti. In Eurolega Niang si mantiene su una media di 6,4 punti con 68,5% al tiro da due e 4,9 rimbalzi di media, offrendo presenza vicino al ferro, letture sui tagli e secondi possessi. Il prossimo step resta la tripla, con l’allenatore Ivanovic che lavora su percentuali e convinzione in vista di un calendario intenso: in Eurolega 16 (16,7%) e in campionato 410. Il calendario resta intenso e la formazione guidata da coach sta preparando la prossima sfida contro il Real Madrid, con Niang chiamato a consolidare la sua efficienza offensiva e l’apporto difensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Niang protagonista con l'Italia, ora è nel mirino del Real Madrid

Ora capisco quanto sia stato folle approdare al Real Madrid, andarci così giovane, con tutta quell’attenzione e pressione. Non ci pensavo molto allora’ Martin Odegaard parla del suo arrivo al Real Madrid a 15 anniNotizia fresca giunta in redazione: Per la maggior parte dei giocatori, firmare per il Real Madrid è un sogno.

Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid!Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Real Madrid

Discussioni sull' argomento WC'27 Qualifiers. Aggregati Akele, Diouf, Ferrari e Niang. Out Calzavara, Vincini e Possamai. Azzurri a Newcastle da stasera; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Mercato degli italiani già caldissimo; Il Resto del Carlino: Virtus Bologna, la carica per un marzo ‘caliente’ tra Eurolega e Serie A.

Real Madrid-Barcellona 0-4: doppietta di Lewandowski, gol di Yamal e RaphinhaPoker del Barcellona in casa del Real Madrid con Robert Lewandowski che è stato il grande protagonista della notte del Bernabeu. L'attaccante polacco, infatti, ha indirizzato il Clasico con una ... sport.sky.it

Il Corriere dello Sport reports that Real Madrid are considering hiring Milan coach Massimiliano Allegri for the 2026-27 season. x.com

Il Real Madrid ripensa a Massimiliano Allegri Secondo Il Corriere dello Sport i blancos, che cercano un allenatore più esperto di Arbeloa, sono pronti a tornare sul tecnico livornese, già avvicinato nel 2019 e nel 2021 In estate possibile tentativo per strap facebook