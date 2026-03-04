Rodrygo si è infortunato al legamento crociato e non prenderà parte ai prossimi Mondiali, mentre Neymar potrebbe tornare a giocare con il Brasile. La questione riguarda la possibilità di reintegro del calciatore, dato che l’infortunio di Rodrygo apre nuovi scenari per la selezione nazionale. La decisione sulla convocazione di Neymar dipende da vari fattori legati alla sua condizione fisica e alle esigenze della squadra.

Ancelotti svelerà il 16 marzo la lista dei prossimi convocati, ma la concorrenza per il calciatore del Santos è alta. Rodrygo ha rimediato la rottura del legamento crociato, dunque non parteciperà ai prossimi Mondiali. E Neymar potrebbe approfittarne. L’annuncio dell’infortunio di Rodrygo mescola le carte per la Nazionale brasiliana. E la prossima lista di convocati sarà svelata il 16 marzo. Neymar potrebbe approfittare della sua assenza per raggiungere l’obiettivo più grande del suo finale di carriera: partecipare alla Coppa del Mondo 2026. Il suo ritorno in Brasile nel 2025 con il Santos era parte di questa ricerca per riconquistare la Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neymar torna a giocare col Brasile? L’infortunio di Rodrygo rimette tutto in discussione (Rmc Sport)

