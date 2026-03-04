NextGen Law è il nome dei giovani avvocati di Roma che si preparano a entrare in azione. Si tratta di un gruppo di professionisti emergenti, pronti a portare nuova energia nel mondo legale, con un focus sulla progettualità e sull’entusiasmo. L’incontro ha riunito queste giovani figure, desiderose di intervenire e contribuire al futuro della professione.

Il futuro delle Toghe, un incontro all’insegna dell’energia, del grande entusiasmo e della progettualità che alimenta gli obiettivi della nuova avvocatura. Si è svolto ieri nella splendida cornice del villino Douhet di Roma l’evento organizzato da Realtà Forense dedicato ai giovani Avvocati e praticanti. Nel momento in cui i giovani si affacciano alla professione, il supporto dei colleghi più grandi ed esperti può rivelarsi fondamentale anche nella formazione e nella crescita umana e professionale. I protagonisti della “NextGen Law” hanno avuto la possibilità di trascorrere una serata di convivialità e confronto anche per conoscere i colleghi “senior” della neo associazione Realtà Forense, così da intavolare primi confronti e interessanti scambi all’insegna del networking. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - NextGen Law, i giovani Avvocati di Roma pronti a scendere in campo

Nuove leve. Ragazzi molto preparati e coraggiosi pronti a scendere in campoDurante la cena, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il delegato provinciale della Figc, Carlo Forte ("Vi ringrazio per l’invito e per il...

Leggi anche: Barella e Calhanoglu pronti a scendere in campo contro la Juventus: ultime novità!