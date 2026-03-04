Nessuna ripetizione della Remontada in Copa

Il Barcellona ha annunciato che non ci sarà una ripetizione della Remontada in questa edizione della Copa. La notizia è stata pubblicata poche ore fa sul sito 101greatgoals, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio. La squadra catalana ha comunicato ufficialmente che non intende riproporre quella storica rimonta, lasciando il pubblico senza aspettative di una possibile ripetizione.

2026-03-04 00:15:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Barcellona ha visto la difesa del titolo della Copa del Rey e le speranze di un triplete giungere al termine mentre il suo tentativo di ribaltare la sconfitta all'andata contro l'Atletico Madrid è fallito, con una vittoria per 3-0 al Camp Nou non sufficiente. I Blaugrana sono stati spazzati via 4-0 dagli uomini di Diego Simeone all'andata a Madrid, lasciando loro la necessità di ripetere l'eroicità del Barça in Champions League del 2017, quando batté il Paris Saint-Germain 6-1 al ritorno per ribaltare uno svantaggio di quattro gol e progredire. Per molto tempo è sembrato che una ripetizione di "La Remontada" fosse in programma, con due gol di Marc Bernal, inframmezzati da un rigore di Raphinha, che li ha messi sul punto di forzare i tempi supplementari.