Nessuna ci dà garanzia per il ritorno 563 italiani bloccati a bordo sulla nave Msc ferma nel porto di Dubai

Sono 563 italiani rimasti a bordo della nave Msc Crociere Euribia, che è ferma nel porto di Dubai da tre notti. La nave è bloccata a causa dell’avvio delle operazioni militari nel Golfo Persico e nessuna delle compagnie coinvolte ha fornito garanzie sul ritorno dei passeggeri. La situazione riguarda principalmente turisti italiani che si trovano a bordo e si trovano in attesa di ulteriori istruzioni.

Sono 563 i turisti italiani attualmente bloccati a bordo della Msc Crociere Euribia, ferma da tre notti nel porto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dopo l’avvio delle operazioni militari nel Golfo Persico. È la più alta concentrazione di connazionali in difficoltà nella regione in questo momento. La compagnia ha confermato il numero dei passeggeri italiani presenti a bordo, precisando che la nave rimarrà in porto “fino a nuovo avviso”, in linea con le indicazioni delle autorità di sicurezza nazionali e internazionali attive nell’area. Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale, la situazione a bordo è sotto controllo: ospiti ed equipaggio sono costantemente assistiti dal personale e i servizi di accoglienza e comfort proseguono regolarmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nessuna ci dà garanzia per il ritorno”, 563 italiani bloccati a bordo sulla nave Msc ferma nel porto di Dubai Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia. I passeggeri: «Fermi nel porto da tre notti»La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al... Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia. I passeggeri: «Fermi al porto da tre notti»La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al... Una raccolta di contenuti su Nessuna ci dà garanzia per il ritorno... Discussioni sull' argomento Attacco all'Iran, terza notte a Dubai per i turisti sardi bloccati. Ancora nessuna garanzia, vogliamo tornare a casa; Servizio antincendio del Traforo del Monte Bianco, sindacati contro il bando: Nessuna garanzia di riassorbimento; Scudo penale per gli agenti di polizia, cosa significa e come funzionerebbe; Palio e caso doping. Sul ricorso del rione Valle: Nessuna competenza. Sardi bloccati per la terza notte a Dubai: Nessuno ci dà garanzie per il ritornoSebbene l'ultima notte sia trascorsa senza che si udissero le esplosioni, il clima a bordo della crociera resta teso ... cagliaripad.it Terremoto sull'Etna, vigili del fuoco 'nessuna richiesta di intervento'. Protezione civile regionale, disposti accertamenti e verifiche #ANSA x.com TERREMOTO, NESSUNA SEGNALAZIONE DI DANNI NEL CATANESE. (redazione) Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania fa sapere che, al momento, non sono pervenute richieste di intervento né segnalazioni di danni a persone o cose in seg facebook