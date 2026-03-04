Nessuna ci dà garanzia per il ritorno 563 italiani bloccati a bordo sulla nave Msc ferma nel porto di Dubai

Sono 563 italiani rimasti a bordo della nave Msc Crociere Euribia, che è ferma nel porto di Dubai da tre notti. La nave è bloccata a causa dell’avvio delle operazioni militari nel Golfo Persico e nessuna delle compagnie coinvolte ha fornito garanzie sul ritorno dei passeggeri. La situazione riguarda principalmente turisti italiani che si trovano a bordo e si trovano in attesa di ulteriori istruzioni.

Sono 563 i turisti italiani attualmente bloccati a bordo della Msc Crociere Euribia, ferma da tre notti nel porto di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, dopo l’avvio delle operazioni militari nel Golfo Persico. È la più alta concentrazione di connazionali in difficoltà nella regione in questo momento. La compagnia ha confermato il numero dei passeggeri italiani presenti a bordo, precisando che la nave rimarrà in porto “fino a nuovo avviso”, in linea con le indicazioni delle autorità di sicurezza nazionali e internazionali attive nell’area. Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale, la situazione a bordo è sotto controllo: ospiti ed equipaggio sono costantemente assistiti dal personale e i servizi di accoglienza e comfort proseguono regolarmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia. I passeggeri: «Fermi nel porto da tre notti»La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al...

