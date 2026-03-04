A Dubai, una delle mete più frequentate al mondo, la notizia dello scoppio della guerra è arrivata attraverso internet, senza annunci ufficiali. In pochi istanti, la città ha vissuto una forte allerta con luci nel cielo e suoni di boati, creando un senso di emergenza improvvisa tra cittadini e visitatori. La situazione ha portato a una rapida mobilitazione delle autorità e alla diffusione di immagini e video sui social media.

Nel giro di pochi attimi, Dubai, una delle principali capitali mondiali del turismo, si è trasformata in una città apparentemente sotto attacco, con scie luminose di intercettori nel cielo e boati. Dal 28 febbraio, quando è scattato all’alba l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, sono stati cancellati oltre 12.300 voli per la guerra in Medio Oriente. C’è chi era partito per una vacanza a Dubai e chi ci vive e lavora da anni. Le testimonianze di disagio di passeggeri italiani bloccati a causa della cancellazione dei voli sono tante. A raccontarci quanto sta avvenendo in città è l’accompagnatore turistico cesenate Roberta Zilli, che ha portato in tour a Dubai un gruppo di 27 italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nell’inferno di Dubai: "Abbiamo scoperto dello scoppio della guerra guardando internet"

Iran, Crozza diventa Crosetto: «Ho saputo dello scoppio della guerra da Big Mama» – Il videoMaurizio Crozza indossa i panni del ministro della Difesa Guido Crosetto, appena rientrato da Dubai, dove era rimasto bloccato in seguito all’attacco...

Nell’inferno della guerra in Ucraina: l’esperienza di tre ragazzi scafatesiTempo di lettura: 3 minuti di Carmen Cretoso Sono rientrati da pochissimi giorni dal viaggio umanitario in Ucraina.

Una selezione di notizie su Nell'inferno di Dubai Abbiamo scoperto...

Temi più discussi: Pallavolisti nell’inferno di Dubai: Gli scoppi sembravano vicini. Tanta paura, ma siamo al sicuro; Nell’inferno di Dubai: Tre ore giù nel bunker. Abbiamo avuto paura; Un polesano nell'inferno di Dubai: Sotto shock; Ci dicevano che era sicuro, ma i palazzi tremavano: l'inferno di Dubai sbarca a Fiumicino.

Nell’inferno di Dubai: Abbiamo scoperto dello scoppio della guerra guardando internetLa cesenate Roberta Zilli sta accompagnando un gruppo di italiani in un tour negli Emirati Arabi: oggi avrebbero dovuto fare ritorno in patria I nostri voli sono stati cancellati, ma ci stanno assist ... ilrestodelcarlino.it

Siamo in attesa, sto bene. Ingegnere del Pignone nell’inferno di DubaiNiccolò Bellacci è fermo nel Paese arabo a causa degli attacchi iraniani. Ansia anche per lo chef Marco Garfagnini che vive e lavora negli Emirati. lanazione.it

Ritrovato purtroppo senza vita Silvio, l’imprenditore di #Frascati scomparso il 14 febbraio con il suo furgone. Condoglianze alla moglie, che ha identificato il corpo rinvenuto oggi a Roma nell’Aniene. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Nell’ facebook

Un incendio è scoppiato nell'area del consolato statunitense a Dubai a seguito di un attacco con un drone. Lo ha annunciato l'ufficio comunicazioni del governo degli Emirati su X. "Le autorità hanno spento un piccolo incendio, senza vittime", hanno dichiarato x.com