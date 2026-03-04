Nella sala consiliare l' iniziativa a sostegno del ' Sì' al referendum

A San Prisco si è tenuto un incontro nella sala consiliare con il sindaco e il consiglio comunale per discutere le ragioni del voto favorevole al Referendum del 22 e 23 marzo prossimi. L'evento ha coinvolto cittadini e rappresentanti istituzionali, concentrandosi sulla campagna a sostegno del “Sì”. Durante l'iniziativa sono stati presentati i punti principali dell'appello e le motivazioni a favore della consultazione popolare.

A San Prisco, alla presenza del sindaco e del consiglio comunale, si è svolto un incontro sulle ragioni del “Sì” al Referendum del 22 e 23 marzo prossimi. Un momento atteso da tanti cittadini che operano per un cambio di passo. Erano presenti il Presidente di Sezione del Tribunale di Napoli Nord Cioffi, Luca Palamara, già presidente di Associazione Nazionale Magistrati, Carmine Antropoli e gli avvocati Maria Rosaria Spina, Annamaria Russolillo, Giuseppe Mangieri e Pasquale Fedele. Tra i presenti al convegno avvocati, magistrati, medici ma soprattutto tantissimi cittadini, che hanno mostrato vivo interesse e compiacimento nel constatare sia l’affluenza che la forte curiosità sul tema tanto complesso della Giustizia alle porte del Referendum. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Referendum, le ragioni del sì. Magistrati, avvocati e politici al dibattito in sala consiliare

Crotone, nella sala consiliare “Falcone e Borsellino” il giorno del RicordoL’incontro ha rappresentato un momento di riflessione profonda su una delle pagine più dolorose e a lungo trascurate della storia italiana: quella...

Riforma della giustizia approvata, ora referendum confermativo

Una raccolta di contenuti su sala consiliare.

Temi più discussi: Consiglio comunale, l’assemblea si riunirà per giovedì 5 marzo 2026; Destination manager, incontro a Policoro; Farsi corpo, un libro di Caterina Tortoli presentato nella sala Consiliare a Borgo San Lorenzo; Lastra a Signa. Marzo Donna, mostre, spettacoli, incontri, dibattiti: tante le iniziative a cura del Comune e delle associazioni e istituzioni del territorio.

Postamat fatto esplodere, la sindaca: Danni alla sala consiliare del ComuneDopo l’esplosione al Postamat di Montenero il sindaco Contucci fa il punto su sicurezza, scuola e danni al municipio. Indagini dei carabinieri ... primonumero.it

Una Sfilata di Rinascita per celebrare la forza delle donne: l’8 marzo a Palazzo dei PrioriSi è svolta questa mattina alle ore 12, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, la conferenza stampa di presentazione della Sfilata di Rinascita, che si terrà questa domenica 8 marzo alle 17:30 ... newtuscia.it

Ieri sera la sala consiliare di Sant’Egidio alla Vibrata era gremita di persone per il cineforum organizzato dalla classe 2B: un segnale bellissimo di partecipazione e interesse. La visione di *Una separazione* (2011), diretto da Asghar Farhadi, ci ha accompagn facebook