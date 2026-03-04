Nel nuovo parco la palestra attrezzata a misura di bimbi

È stato inaugurato ieri pomeriggio un nuovo parco in via Nepote, dotato di una palestra all’aperto pensata specificamente per i bambini. Lo spazio è stato realizzato con attrezzature dedicate ai più piccoli dai 0 ai 6 anni, con l’obiettivo di offrire un luogo di svago e movimento nel centro del quartiere. La struttura mira a favorire attività fisiche, socializzazione e inclusione tra i bambini della zona.

Una palestra attrezzata all'aperto dedicata ai bambini. È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo parco di via Nepote, uno spazio pensato per promuovere benessere, inclusione e socialità nel cuore di un quartiere in cui vivono tanti piccoli nella fascia 0-6 anni. L'intervento si inserisce nel progetto " Crescere sulla Francigena: costruire le comunità sulla cultura e sulla storia, a partire dall'infanzia, per generare sostenibilità ", un percorso condiviso tra i Comuni di Belgioioso, Linarolo e Pavia insieme ai partner del territorio. La nuova area attrezzata è una dei 5 sky fitness (via Flarer pensata per gli studenti universitari, via Acerbi per gli anziani, via Marchesi per gli atleti e via Simonetta scelta dalla consulta dei giovani).