Nel Golfo c' è chi pensa a entrare in azione contro l' Iran

Nel Golfo, alcuni paesi stanno valutando azioni contro l’Iran. La Repubblica islamica non può più contare sulla segretezza, poiché le informazioni sono ormai accessibili a diverse nazioni, in particolare a israeliani e statunitensi. Questi ultimi sembrano avere conoscenze dettagliate sulla situazione e sui piani del regime. La situazione attuale risulta being monitorata da più attori nella regione.

Obiettivi e tempi dell'attacco all'Iran non sono chiari. Parte del mondo Maga in rivolta La segretezza non è più un lusso di cui la Repubblica islamica dell’Iran può fregiarsi. Il regime è sotto gli occhi di molti, soprattutto degli israeliani e degli americani che sembrano conoscere ogni mossa degli uomini che compongono l’apparato politico e militare dell’Iran. Non esiste riunione che possa iniziare senza la paura che se c’è almeno un uomo forte, importante, seduto nell’assemblea che dibatte e prende decisioni, allora arriverà un attacco. Il regime si muove senza veli, sa che i suoi nemici attendono e intervengono. E’ iniziata così l’operazione Ruggito del leone degli israeliani e Furia epica degli americani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Trump pensa ad un'azione militare contro l'Iran: possibili attacchi aereiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incaricato il suo team di elaborare opzioni per un’azione militare rapida contro l’Iran , che sia...

TRAFFICO AEREO BLOCCATO NEL GOLFO, LO STOP PIU’ GRANDE DI SEMPRE…….Arriva anche la testimonianza di Franco Selva da Bene Lario:Abbiamo fatto scalo ad Abu Dhabi per rientrare in Italia ed all'improvviso si è bloccato tutto...... ... ciaocomo.it

Iran, Tajani: Italiani nel Golfo restino in casa o in albergoAlle decine di migliaia di italiani nell'area mediorientale e del Golfo, residenti o turisti, la raccomandazione è di non muoversi, di rimanere a casa o in albergo. Lo ha detto il vicepremier e mi ... tg24.sky.it

Task Force Golfo – Italiani nel Golfo Come riportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si condividono le indicazioni da seguire per tutti i cittadini italiani che si trovano attualmente in Medio Oriente. x.com

La dichiarazione di Donald Trump su una guerra prolungata nel Golfo ha scosso i mercati globali, con Piazza Affari in caduta e lo spread in aumento. L'Europa teme un nuovo shock energetico facebook