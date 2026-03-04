Negramaro a Rock in Roma 2026

I Negramaro parteciperanno a Rock in Roma nel 2026 e porteranno in scena il loro nuovo tour, intitolato “Una storia ancora semplice”. La band ha in programma di esibirsi in diverse città italiane, attraversando festival e arene all’aperto di rilievo. La loro presenza sarà una delle principali del festival e si inserisce in un calendario di concerti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La band girerà l'Italia e incontrerà il pubblico nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor del Paese con "Una storia ancora semplice tour 2026". Sarà l'ultima occasione per vedere i Negramaro dal vivo prima di una lunga pausa. Per tutta l'estate 2026, i Negramaro porteranno quindi la loro musica nei principali festival italiani, attraversando il Paese da nord a sud. Tra le date annunciate c'è il 20 giugno a Roma con il Rock in Roma 2026. Nel Lazio anche una data a Rieti, allo Stadio Centro d'Italia, l'8 agosto. "Una storia ancora semplice" non è solo un tour, ma un viaggio nella memoria e nel presente, un racconto sonoro che attraversa due decenni di successi, da Mentre tutto scorre a Estate, da Meraviglioso a Solo 3 minuti, fino a Casa 69 e ai brani più recenti di Free Love.