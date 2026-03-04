Necessario un collegamento tra la stazione Porto di Vasto e l' ospedale | presentata una risoluzione in consiglio comunale

In consiglio comunale a Vasto è stata presentata una risoluzione dai consiglieri di minoranza per richiedere un collegamento tra la stazione Porto e l’ospedale San Pio. La proposta mira a migliorare i collegamenti tra i due punti, evidenziando la necessità di un intervento in questa direzione. La decisione sarà discussa nelle prossime sedute del consiglio comunale.

Una risoluzione in consiglio comunale a Vasto è stata presentata dai consiglieri comunali di minoranza per favorire un collegamento tra la stazione Porto di Vasto e l'ospedale San Pio. A promuoverla è Francesco Prospero (FdI) assieme a Vincenzo Suriani, Guido Giangiacomo eAntonio Monteodorisio. “Nei giorni scorsi avevamo inviato una lettera al sindaco e all’assessore alla Mobilità per evidenziare la necessità di un collegamento tra la stazione Porto di Vasto e l’ospedale San Pio da Pietrelcina, in coincidenza con la turnistica ospedaliera e con gli orari ferroviari. Parliamo di almeno dieci medici - spiegano i consiglieri - che quotidianamente arrivano in treno per prendere servizio presso il nostro presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

