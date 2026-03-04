NBA i risultati della notte 4 marzo | vincono Thunder e Spurs colpo Cavaliers Edwards giganteggia

Nella notte NBA del 4 marzo si sono disputate dieci partite con vittorie di Thunder e Spurs e un colpo dei Cavaliers. Edwards ha segnato molti punti in una delle partite. Le gare hanno visto confronti tra squadre di diverse conference, contribuendo a mantenere accese le sfide per i posti di vertice. Nessuna squadra ha riposato, e le partite sono state caratterizzate da intensità e risultati vari.

10 le partite giocate nella notte NBA, con una grande serie di cose accadute che vanno sottolineate, compreso il continuare delle lotte che stanno accendendo la sfida in alto nelle due conference. Ma andiamo con ordine e, nei fatti, partiamo dal principio di una notte davvero molto ricca. Charlotte Hornets (31-31) vincitori per 117-90 sui Dallas Mavericks (21-40) in una delle varie partite senza storia della notte, con 8 in doppia cifra e 17 di Brandon Miller contro un a squadra priva praticamente di tutti i big possibili. Diverso il discorso per i Cleveland Cavaliers (39-24) che infilano una vittoria molto importante sui Detroit Pistons (45-15) in una partita tirata fino alla fine con Jaylon Tyson protagonista che non t'aspetti a quota 22 punti contro i 24 con 14 rimbalzi di Jalen Duren.