nave iraniana attaccata da un sottomarino al largo dello sri lanka almeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite

Una nave iraniana, la fregata Iris Dena, è stata attaccata da un sottomarino al largo dello Sri Lanka. Almeno 101 persone risultano disperse mentre 78 sono rimaste ferite. La nave sta affondando e la situazione è in corso di sviluppo. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di soccorso.

Una nave iraniana, la fregata Iris Dena, è stata colpita e sta affondando al largo dello Sri Lanka. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Vijitha Herath, precisando che circa 30 marinai sono stati salvati e saranno trasferiti in un ospedale del Paese. Il bilancio provvisorio dell’attacco, la cui origine è ancora ignota, è di 101 dispersi e 78 feriti. «Alle 5.08 di questa mattina, la Marina dello Sri Lanka e la guardia costiera hanno ricevuto un messaggio sulla nave che stava affondando, chiamata “Iris Dena”, a 40 miglia nautiche dal distretto portuale meridionale di Galle», ha dichiarato il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Vijitha Herath, ripreso dall’agenzia Pti, aggiungendo che «almeno 30» marinai «sono stati salvati, mentre si dice che 180 di loro fossero a bordo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nave iraniana colpita e affondata da un sottomarino a largo dello Sri Lanka: almeno 140 dispersiL'Iris Dena, una delle più recenti navi da guerra iraniane, è stata colpita e affondata questa mattina a largo dello Sri Lanka: almeno 140 dispersi ... notizie.it

Nave iraniana attaccata da un sottomarino al largo dello Sri Lanka. «Almeno 101 dispersi, un morto e 78 feriti»I contorni dell'operazione non sono chiare e servirà del tempo per attribuire le responsabilità. Quel che è certo è ... msn.com

Almeno 80 persone sono morte dopo che un sottomarino americano ha colpito e affondato una nave da guerra iraniana nell'Oceano Indiano, al largo delle coste dello Sri Lanka. Lo ha dichiarato il viceministro degli esteri dello Sri Lanka Vijitha Herath alla te facebook

Il conflitto in Medio Oriente si è allargato fino all'Oceano indiano. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver abbattuto una nave da guerra iraniana, la Iris Dena, che si trovava al largo delle coste dello Sri Lanka x.com