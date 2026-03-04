Nave cisterna russa in fiamme nel Mediterraneo | sospetto attacco ucraino con droni navali dalla Libia

Una nave cisterna russa che trasportava GNL è andata in fiamme nel Mar Mediterraneo. Si tratta della petroliera Arctic Metagaz, coinvolta in un incendio che si sospetta sia stato causato da un attacco con droni navali provenienti dalla Libia. L'incidente si è verificato in acque internazionali e sono in corso indagini per chiarire le cause.

Esplosioni e incendio sulla metaniera Arctic Metagaz al largo di Malta. L’equipaggio in salvo mentre cresce la tensione: il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe estendersi alle rotte energetiche del Mediterraneo Una petroliera per il trasporto di Gnl, l'Arctic Metagaz, ha preso fuoco nel Mar Mediterraneo. Reuters ha riferito, citando fonti marittime, che la nave sanzionata da Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito era in fiamme vicino alla costa di Malta, mentre altri organi di stampa hanno localizzato l'incidente più vicino alla costa libica. Il relitto si trova ora a circa 130 miglia nautiche a nord del porto libico di Sirte, in un’area ricadente nella zona di responsabilità libica per la ricerca e il soccorso marittimo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nave cisterna russa in fiamme nel Mediterraneo: sospetto attacco ucraino con droni navali dalla Libia La nave cisterna russa Arctic Metagaz esplode a largo di Malta: “Attaccata da droni navali ucraini partiti dalla Libia”La Arctic Metagaz, una nave cisterna russa per il trasporto di gas, è stata distrutta da un’esplosione mentre si trovava nel Mediterraneo, al largo... Nave cisterna russa in fiamme nel Mediterraneo: si indaga sulle causeUna nave cisterna di gas naturale liquefatto battente bandiera russa, la Arctic Metagaz, risulta in fiamme nel Mediterraneo. BREAKING: Huge Russian LNG Tanker Blazing in the Med - Hit by Sea Drones Una raccolta di contenuti su Nave cisterna. Temi più discussi: Nave cisterna russa Arctic Metagaz in fiamme nel Mediterraneo. Reuters: Forse colpita da drone ucraino; Nave russa colpita da un drone. L’attacco tra Malta e la Sicilia; Presenti agenti russi su nave cisterna ombra sequestrata dalla Francia; La nave russa Arctic Metagaz in fiamme a largo di Malta. Ucraina, droni di Kiev affondano nave russa nel Mediterraneo. Mosca: «Atto terroristico»La nave cisterna si è inabissata al largo di Malta, in salvo l’equipaggio. Nella notte droni ucraini anche verso la Russia ... ilsole24ore.com Mediterraneo in fiamme: nave russa colpita da droni tra Malta e Sicilia. Il videoUna nave cisterna russa per il trasporto di gas, la Arctic Metagaz, è stata colpita all’alba del 3 marzo da un attacco con droni nel Mediterraneo, a circa 60 miglia dalle coste della Sicilia, tra ... tg.la7.it #Mosca Una nave cisterna russa per il trasporto di #gas, la Arctic Metagaz, è stata attaccata nel Mediterraneo da droni marini ucraini partiti dalla Libia. Lo afferma il Ministero dei Trasporti russo condannando l'episodio come "un atto di terrorismo internazion facebook La nave cisterna per il trasporto di gas naturale liquefatto "Arctic Megagaz", ritenuta parte della cosiddetta "flotta ombra" russa, è esplosa tra Malta e la Libia ed è poi affondata. Secondo la Russia è stata colpita da droni marini ucraini. x.com