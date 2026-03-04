nautica al via la 42esima primo cup ubs trophy oltre 350 velisti a monaco

Da oggi e fino all’8 marzo, le acque di Monaco ospitano la 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy, una competizione nautica che coinvolge oltre 350 velisti. L’evento si svolge nel contesto di una tradizione consolidata e vede partecipanti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi nelle regate programmate lungo le rotte del Mediterraneo.

Dal 5 all’8 marzo le acque al largo di Monaco ospiteranno la 42esima edizione della Primo Cup-UBS Trophy. Organizzata dallo Yacht Club de Monaco in partnership con UBS, con il supporto del Comune di Monaco e del fornitore tecnico North Sails, la manifestazione riunirà oltre 350 velisti provenienti da nove Paesi per tre giorni di regate. La competizione rappresenta tradizionalmente uno dei primi grandi appuntamenti della stagione dei monotipi nel Mediterraneo e quest’anno vedrà impegnate nelle acque tecnicamente impegnative di Monaco le flotte J70, Smeralda 888, Longtze Premier e Cape 31. Per la classe J70 l’evento rappresenta inoltre il quarto e ultimo atto della Monaco Sportsboat Winter Series. 🔗 Leggi su Lapresse.it

