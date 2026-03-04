Nauta 2026 riparte con il secondo weekend riflettori puntati sulla tavola rotonda per il futuro del Porto di Catania

Nauta 2026 riprende con il secondo fine settimana, concentrando l’attenzione sulla tavola rotonda dedicata al futuro del Porto di Catania. La 24esima edizione del Salone della Nautica Mediterranea ha avviato ufficialmente il suo secondo periodo di esposizioni e incontri, dopo aver concluso il primo weekend con oltre 7.000 visitatori e numerose presentazioni di imbarcazioni e tecnologie marine.

I numeri parlano chiaro: solo nei primi giorni di fiera si è registrato un giro d'affari superiore ai 10 milioni di euro, con trattative concluse che hanno riguardato anche imbarcazioni di prestigio oltre i 40 piedi Grande debutto per la 24esima edizione di Nauta, il Salone della Nautica Mediterranea. Il primo weekend si è chiuso con un bilancio straordinario: oltre 7.000 visitatori hanno affollato i padiglioni di SiciliaFiera a Misterbianco, ammirando le splendide imbarcazioni esposte e confermando la vitalità del comparto. I numeri parlano chiaro: solo nei primi giorni di fiera si è registrato un giro d'affari superiore ai 10 milioni di euro, con trattative concluse che hanno riguardato anche imbarcazioni di prestigio oltre i 40 piedi.