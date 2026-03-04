Nasconde una lametta nella cover dello smartphone denunciato

A Umbertide, durante una lite su un treno, la polizia ha fermato un 19enne di origine nigeriana. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno trovato una lametta nascosta nella cover dello smartphone. Il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e ricettazione.

É successo a Umbertide dove la polizia ha denunciato un 19enne, di origine nigeriana, per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e ricettazione. Il controllo del giovane è scattato a seguito di una lite tra due cittadini stranieri partita a brodo di un treno proveniente da Città di Castello. All'interno del convoglio si trovava un'agente della polizia che ha cercato di sedare la lite, richiedendo anche il supporto di altri operatori.