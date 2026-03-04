A Barcellona, durante il Mobile World Congress, sette Paesi occidentali hanno annunciato la creazione della Global Coalition on Telecoms. L’obiettivo di questa alleanza è stabilire i principi di sicurezza per il prossimo standard di telecomunicazioni, il 6G, prima che altri possano farlo. La coalizione mira a mantenere fuori dalla tecnologia cinese la nuova rete di comunicazioni mobili.

Al Mobile World Congress di Barcellona, Sette Paesi occidentali hanno lanciato la Global Coalition on Telecoms, un’alleanza con un obiettivo preciso: definire i principi di sicurezza del 6G prima che qualcun altro lo faccia al posto loro. Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Giappone e Australia, con Svezia e Finlandia aggiunte al lancio, hanno presentato una serie di principi volontari per garantire che le reti di nuova generazione siano sicure fin dalla progettazione. Il documento non cita mai la Cina. È però il centro di tutto. Per capire perché questa coalizione esiste, bisogna tornare al 5G. Quando la tecnologia cominciò a diffondersi, diversi Paesi occidentali si trovarono a fare i conti con una dipendenza che non avevano previsto: le loro reti erano costruite in larga parte con apparecchiature di Huawei e Zte. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Nasce a Barcellona la coalizione che vuole tenere la Cina fuori dal 6G

Qualcomm 6g coalizione industriale punta a lanciare il 6g commerciale entro il 2029l’evoluzione della connettività mobile ha attraversato tappe decisive, dal 3G al 5G, aprendo nuove opportunità tecnologiche.

Schlein: “A Salerno priorità è tenere insieme coalizione progressista”Tempo di lettura: < 1 minutoSulla situazione a Salerno dove si va verso la candidatura di Vincenzo De Luca a sindaco “ho fiducia nel lavoro del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nasce a Barcellona la coalizione che...

Temi più discussi: Reti del futuro | Nasce a Barcellona la coalizione che vuole tenere la Cina fuori dal 6G; Intelligenza artificiale e impatto sul lavoro in banca. First Cisl a Barcellona per il meeting europeo #FinAI; A Barcellona apre progetto tra arte, scienza e nuove tecnologie con al centro Dalí; Le big telco UE uniscono le reti: nasce la prima federazione Edge paneuropea con Tim, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica e Vodafone.

SEAT e CUPRA: nasce a Barcellona il nuovo Circular Economy HubLa realizzazione di questo ambizioso progetto ha richiesto un impegno finanziario notevole. SEAT e CUPRA hanno stanziato un investimento complessivo di 4,85 milioni di euro per dare vita al polo. Il ... affaritaliani.it

Arte, scienza e innovazione. A Barcellona apre il progetto Plataforma DalíUn gruppo di artisti internazionali è stato coinvolto in una residenza per sviluppare nuovi linguaggi creativi a Barcellona ... artribune.com

A Porto Cervo nasce un nuovo residence a 5 stelle: open day per assumere 60 professionisti Il Tiara di Cervo verso l’inaugurazione: bar, cucina e manutenzioni, tante posizioni aperte facebook

Nasce la menzione "Superiore" per il Morellino di Scansano. Ecco cosa prevede - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/vino/m… x.com