Napoli un altro stop | si ferma Lobotka per un sovraccarico muscolare

A Napoli, il centrocampista slovacco è stato fermato da un sovraccarico muscolare e molto probabilmente non sarà in campo venerdì contro il Torino. La squadra dovrà fare a meno di lui in questa occasione, mentre la regia sarà affidata a un altro giocatore. La situazione richiede cautela per evitare complicazioni più serie.

Per due pronti al rientro, un altro che si ferma. E non uno qualsiasi. Il Napoli perde ancora il suo faro: Stanislav Lobotka è a serio rischio per l'anticipo di venerdi sera contro il Toro. Nulla di grave, ma sufficiente per dire che difficilmente potrà essere a disposizione dopodomani. Il centrocampista slovacco ha accusato un fastidio muscolare, un sovraccarico che Conte e lo staff sanitario vogliono gestire con prudenza, vista anche la serie di problemi muscolari che sta continuando a condizionare la stagione dei campioni d'Italia. Nessun rischio, che in questo caso equivale praticamente a un'esclusione certa. Lobo a Verona era uscito in anticipo e non aveva sicuramente brillato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Calcio Napoli, allarme Lobotka: sovraccarico muscolare e presenza a rischio contro il TorinoNuovo problema fisico per la squadra di Antonio Conte: il centrocampista slovacco potrebbe saltare l’anticipo di venerdì sera contro il Torino.

