Venerdì 6 marzo 2026 alle 20:45 il Napoli sfida il Torino allo stadio Maradona nella 28esima giornata di Serie A. I partenopei, che hanno vinto contro il Verona con un gol di Romelu Lukaku in pieno recupero, cercano di mantenere il terzo posto in classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati resi noti prima del calcio d'inizio.

Il Napoli attende il Torino al Maradona per il match di apertura della 28esima giornata di Serie A. I partenopei sono tornato al successo nello scorso weekend superando il Verona all’ultimo respiro grazie alla rete di Romelu Lukaku in pieno recupero. Con questo successo la formazione azzurra si è mantenuta al terzo posto in classifica,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Torino (venerdì 06 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Azzurri a difesa del terzo posto

Napoli-Torino (venerdì 06 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Azzurri a difesa del terzo postoIl Napoli attende il Torino al Maradona per il match di apertura della 28esima giornata di Serie A.

Napoli-Torino (venerdì 06 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Napoli attende il Torino al Maradona per il match di apertura della 28esima giornata di Serie A.

Contenuti e approfondimenti su Napoli Torino venerdì 06 marzo 2026 ore....

Temi più discussi: Anticipi e posticipi dalla 28° alla 30º giornata; Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Napoli-Torino (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Napoli-Torino: probabili formazioni e statistiche.

Napoli-Torino: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Napoli-Torino di Venerdì 6 marzo 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Napoli-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statisticheDesignato Michael Fabbri di Ravenna: in questa Serie A ha diretto 10 gare, fischiando 4 rigori, 41 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette (4,4 cartellini a partita; 5,7 falli per ... sport.virgilio.it

Tra i tanti doppi ex di Napoli e Torino spicca sicuramente anche Duvan Zapata: voi quanti altri calciatori che hanno giocato per entrambe le squadre ricordate - facebook.com facebook

: - @sscnapoli Stadio Diego Armando Maradona 20:45 #MondoToro #SFT #TorinoFC #Torino #Napoli x.com