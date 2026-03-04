Venerdì 6 marzo alle 20:45 il Napoli affronta il Torino allo stadio Maradona nella partita inaugurale della 28ª giornata di Serie A. I partenopei, reduci da una vittoria contro il Verona con un gol di Romelu Lukaku all’ultimo secondo, cercano di mantenere il ritmo in campionato. La sfida vedrà le formazioni schierate in campo per ottenere i tre punti.

Il Napoli attende il Torino al Maradona per il match di apertura della 28esima giornata di Serie A. I partenopei sono tornato al successo nello scorso weekend superando il Verona all’ultimo respiro grazie alla rete di Romelu Lukaku in pieno recupero. Con questo successo la formazione azzurra si è mantenuta al terzo posto in classifica,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Torino (venerdì 06 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Paris Saint Germain-Monaco (venerdì 06 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl gol di Barcola a Le Havre potrebbe anche valere un pezzo di Ligue1 per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che trova per la quarta volta in...

Verona-Pisa (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiAd aprire la 24esima giornata del campionato di Serie A c’è il drammatico scontro salvezza tra Verona e Pisa, in programma venerdì sera al Bentegodi.

Tutti gli aggiornamenti su Napoli Torino venerdì 06 marzo 2026 ore....

Temi più discussi: Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, anticipi e posticipi Napoli: due partite al venerdì per gli azzurri di Conte; ?? SERIE A. Anticipi e posticipi: il Napoli giocherà venerdì 6 marzo contro il Torino; Napoli-Torino, al via la vendita libera dei biglietti: tutti i prezzi.

Napoli, Anguissa rientrerà tra i convocati per la gara al Torino. Più incertezza su McTominayContinua il lavoro a Castel Volturno, dove il Napoli prepara la sfida di venerdì prossimo contro il Torino. L’attenzione dello staff di Antonio. tuttomercatoweb.com

Napoli-Torino: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioniTutte le informazioni su Napoli-Torino, ventottesima giornata di Serie A: le formazioni e come seguire il match. msn.com

D'Aversa lancia la sfida a Conte per Napoli-Torino: "In campo 11 scudetti. Ci prepariamo a fare punti" facebook

D'Aversa presenta Napoli-Torino: "Ilkhan può fare il play. Adams rientra da un infortunio, valuteremo” x.com