Gigi De Canio ha commentato il prossimo match tra Napoli e Torino, affermando che D’Aversa guiderà i granata verso la salvezza e che Conte non è cambiato rispetto al passato. Le sue dichiarazioni si concentrano sulle capacità di D’Aversa di migliorare la situazione del Torino e sulla stabilità evidente nel modo di gestire la squadra del tecnico campano.

Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Calciomercato Roma, bomba di Tuttosport: Malen via senza Champions e pronto ad approdare in un’altra big di Serie A. L’indiscrezione sull’olandese Calciomercato Juve: il piano di Spalletti per l’estate. Chi è sicuro della permanenza e chi invece saluterà Torino, cosa accadrà a giugno Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Napoli Torino secondo De Canio: «D’Aversa porterà i granata alla salvezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli Torino secondo De Canio: «D’Aversa porterà i granata alla salvezza. Conte non è cambiato di una virgola, già allora…». Il retroscena

Leggi anche: Il Torino stende 2-0 una brutta Lazio: buona la prima di D’Aversa sulla panchina granata

Leggi anche: Torino Lazio, dentro alla prima di D’Aversa: la ricostruzione delle ultime ore in casa granata e quel precedente che lascia buone speranze

Una raccolta di contenuti su Napoli Torino.

Temi più discussi: Napoli-Torino Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Napoli - Torino; UFFICIALE – NAPOLI-TORINO, AL VIA LA FASE 2 DI VENDITA DEI TAGLIANDI: INFO E PREZZI; Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

NM LIVE - Petrazzuolo: Napoli, contro il Torino serve massima concentrazione, finale di stagione impegnativo e c'è una Champions da blindare, De Bruyne sta bruciando le tappe ...NAPOLI - Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al v ... napolimagazine.com

Napoli, De Bruyne spinge: vuole la convocazione col Torino! Le ultimeSecondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Bruyne starebbe scalpitando nella speranza di convincere Antonio Conte a riportarlo tra i convocati già per la sfida di venerdì contro il Torino ... fantacalcio.it

Lobotka in dubbio: si riapre l’emergenza in regia A tre giorni da Napoli-Torino, arriva un nuovo segnale d’allarme dall’infermeria. Stanislav Lobotka ha accusato un sovraccarico muscolare dopo la trasferta di Verona e la sua presenza venerdì al Maradona è in facebook

Il Napoli si divora il vantaggio al 1’ In avvio di #Napoli- #Torino, gli azzurri si divorano l’1-0 con Gorica che sotto porta spara alto sopra la traversa. @GabrieleSchiavi x.com