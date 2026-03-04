Napoli scontri a Bagnoli contro l’America’s Cup | un agente ferito Salvini | I soliti professionisti del no video

A Napoli, nel quartiere di Bagnoli, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta contro l’America’s Cup. Durante gli scontri, un agente è rimasto ferito. Dopo le Olimpiadi, le proteste sono riprese con partecipanti che si sono radunati davanti alla sede del Municipio, dove il sindaco si trovava con i consiglieri comunali per discutere dell’evento.

Dopo le Olimpiadi, gli antagonisti sono tornati in piazza per protestare c0ntro l’America’s cup. È successo a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, dove il sindaco Gaetano Manfredi si è riunito nella sede del Municipio con i consiglieri comunali per discutere dell’evento. L’iniziativa ha chiaramente trovato la contrarietà dei pro-Pal e dell’estrema sinistra, che in piazza come al solito brandivano cartelli contro Giorgia Meloni. Il primo cittadino si è detto sconsolato per le proteste, che hanno portato anche a scontri con le forze dell’ordine: «Se prevale l’ideologia, per altri 30 anni resta tutto così». Il riferimento è al tempo da cui si aspetta la bonifica dell’ex sito Italsider: oltre 30 anni, appunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

