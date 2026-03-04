Dopo quattro mesi, il centrocampista belga ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo un lungo periodo di assenza. Da due giorni, si allena a pieno ritmo e si prepara per poter essere convocato nella prossima partita contro il Torino. La presenza del giocatore potrebbe fare la differenza nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Un rinforzo eccellente, per il rush finale. Quattro mesi dopo quel maledetto rigore realizzato contro l’Inter, che ha generato la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, Kevin De Bruyne corre verso la prima convocazione del 2026. Un’ipotesi che sembrava fantascienza fino a qualche settimana fa e che invece ora si fa largo prepotentemente, anche per via della sorprendente condizione fisica del belga. Mister Champions è tornato: Kevin sta bene, da due giorni lavora a pieno ritmo in gruppo e le risposte alle sollecitazioni in campo sono fin qui convincenti. L’operazione è alle spalle, il dolore muscolare pure: ora nella testa di De Bruyne c’è solo una missione: aiutare il Napoli a tornare in Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, dopo 4 mesi riecco De Bruyne: sarà lui l'uomo in più per la corsa Champions?

Napoli, De Bruyne vede il Torino: rientro record dopo 4 mesi di stopAntonio Conte riabbraccia il suo diamante: Kevin De Bruyne ha ufficialmente rotto l’isolamento clinico, tornando a calpestare l’erba di Castel...

Napoli, riecco De Bruyne: il ritorno a Castel Volturno e le ipotesi sul rientro in campoNapoli, 24 febbraio 2026 – Quasi come fosse un 'bacio d'addio', l'ultima immagine finora di Kevin De Bruyne in azzurro è stato il (contestatissimo)...

Contenuti utili per approfondire Napoli dopo 4 mesi riecco De Bruyne...

Temi più discussi: Napoli, Anguissa punta al rientro con il Verona dopo 4 mesi; Come sta De Bruyne, oggi si allena col Napoli dopo 4 mesi: il rientro per la volata Champions; Napoli, De Bruyne torna ad allenarsi in gruppo dopo 4 mesi: le ultime da Castel Volturno; Napoli, domani i funerali di Domenico. Il legale: Non è stato il solito incidente probatorio.

Come sta De Bruyne, oggi si allena col Napoli dopo 4 mesi: il rientro per la volata ChampionsIl centrocampista belga si era infortunato il 25 ottobre calciando un rigore contro l'Inter: l'operazione e la riabilitazione in Belgio. Il suo contributo per la corsa Champions ... corriere.it

Il Napoli riabbraccia De Bruyne con i compagni dopo 128 giorniDa lunedì al lavoro in gruppo. Mancava dal 25 ottobre. Il leader belga e Anguissa pronti per la convocazione resta in dubbio McTominay ... napoli.repubblica.it

Napoli 2500 anni di storia, alla @LibreriaTheSpark x.com

Il Tribunale di Napoli (presidente Teresa Areniello) ha disposto una confisca da 205 milioni di euro per i fratelli Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, imprenditori nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Il Gico del Nucleo P facebook