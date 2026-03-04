Napoli che notizia per Vergara | adesso è ufficiale

A Napoli, Antonio Vergara riceverà il riconoscimento come “Rising Star Of The Month” di febbraio prima della partita contro il Torino, prevista allo stadio “Maradona” alle 20 di venerdì sera. La notizia è stata resa ufficiale e il premio sarà consegnato in occasione dell’evento sportivo. La premiazione si svolgerà prima dell’inizio dell’incontro.

Un prestigioso premio verrà attribuito ad Antonio Vergara, il “Rising Star Of The Month” del mese di Febbraio, che gli verrà attribuito prima del match di venerdì sera contro il Torino, in programma allo stadio “Maradona” alle 20.45. Vergara non è il primo calciatore del Napoli a vincere questo premio, infatti anche Hojlund è stato insignito di tale riconoscimento nel mese di dicembre. Il riconoscimento è riservato ai calciatori Under 23, nati a partire dal 1° gennaio 2003, e premia i migliori giovani distintisi nel corso del mese in Serie A. Il metodo con cui è stato scelto di premiare Vergara non è affatto casuale, anzi segue dei parametri ben precisi: il vincitore viene selezionato attraverso le analisi evolute di Kama Sport, elaborate grazie ai dati tracking del sistema Hawk-Eye. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

