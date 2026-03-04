Napoli Anguissa verso la convocazione per il Torino | da valutare le condizioni di De Bruyne mentre McTominay…

Il Napoli si prepara per la sfida contro il Torino e valuta le condizioni di Anguissa, che potrebbe essere convocato. Sono in corso test su De Bruyne tra mercoledì e giovedì per verificare le sue condizioni, mentre la situazione di McTominay appare più complicata. La squadra continua ad allenarsi a Castelvolturno in vista dell’incontro di Serie A previsto per venerdì 6 marzo.

Calcio Napoli, De Bruyne verso il rientro col Torino: le condizioni di McTominay e AnguissaNovità sugli infortunati in casa Calcio Napoli: KDB è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’intervento ad Anversa.

Infortuni Napoli: le condizioni di Anguissa e De Bruyne, Conte sorride. McTominay...Il Napoli ha riaperto ufficialmente la sessione di lavoro al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno, in vista della sfida di campionato contro...

napoli anguissa verso laNapoli, passi avanti per Anguissa in vista del Torino: test decisivi per De Bruyne tra mercoledì e giovedì, più complicata per McTominayNapoli, passi avanti per Anguissa in vista del Torino: test decisivi per De Bruyne tra mercoledì e giovedì, più complicata per McTominay Il Napoli prosegue la preparazione a Castelvolturno in vista de ... calcionews24.com

