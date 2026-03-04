napoli al top nei minuti di recupero intanto scalpitano de bruyne anguissa e mctominay

Il Napoli si distingue per la capacità di segnare o subire reti nei minuti di recupero, una caratteristica che cattura l’attenzione degli appassionati. In campo, De Bruyne, Anguissa e McTominay si fanno notare per la loro presenza e movimento, mentre la partita si svolge tra azioni intense e momenti cruciali. I minuti finali assumono un ruolo decisivo nelle dinamiche della gara.

Napoli, 4 marzo 2026 - Il peso specifico di una rete, realizzata o sbagliata, lo sottolineano solo i giorni seguenti e l'umore che li avvolge: nero se la palla non ha varcato la linea di porta, e roseo se invece la marcatura è avvenuta. Se poi il lieto fine avviene a ridosso del triplice fischio, la felicità è ancora maggiore, e in tal senso il Napoli in stagione si sta dimostrando una sentenza per gli avversari: quello di Romelu Lukaku che ha steso il Verona all'ultimo respiro non è il primo acuto tardivo ma vincente degli azzurri, che di questo non avranno di che lamentarsi nel contesto di un campionato che in altri ambiti non ha invece lesinato colpi tutt'altro che fortunati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

